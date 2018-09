Rechazo causa la muerte violenta de comadrona y líder indígena de Nebaj

Juana Ramírez Santiago, líder indígena y comadrona de Nebaj, Quiché, fue ultimada durante la noche del pasado viernes 21 de septiembre, según reportes de medios locales.

El crimen ha causado indignación y rechazo de varias personas, debido a las labores que la víctima desarrollaba en protección de los derechos humanos.

Se reportó que el crimen de Ramírez Santiago ocurrió en el sector del Puente Xolanay, en Nebaj. La víctima tenía 54 años de edad y era originaria de aldea Cambalam.

Autoridades detallaron que la víctima fue atacada a balazos y que murió de manera inmediata debido a las heridas que le causaron cuatro proyectiles.

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) denunció el hecho de violencia ocurrido en contra una integrante de la Junta Directiva d la Red de Mujeres Ixiles.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, condenó el crimen en contra de Ramírez Santiago y exigió a las autoridades que los hechos sean investigados de manera pronta, además, urgió al Ministerio de Gobernación que se desarrolle un programa de protección a defensores de derechos humanos.

Por medio de un comunicado el magistrado de Conciencia expresó que:

Rodas también recordó que en los últimos nueve meses se han registrado más de 20 muertes de defensores de derechos humanos.

¡No es posible que en este país se siga asesinando a gente que no piensa como nosotros! No creo que el asesinato de Juana Ramírez Santiago no tenga componentes ideológicos.

En paz descanse.

Todo asesinato es condenable. Y los ideológicos son muy peligrosos para la convivencia.

— Guillermo Fernández (@FdezGmo) September 22, 2018