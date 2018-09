Tiroteo en Maryland deja “múltiples víctimas”, según la policía

Nuevo episodio de violencia armada en Estados Unidos. La mañana de este jueves se registró un tiroteo en el condado de Harford, en el estado de Maryland, el cual dejó tres personas muertas y otras dos heridas.

Lee también: Tiroteo en Wisconsin deja un muerto y cuatro heridos

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la Oficina del Sheriff de Harford confirmó que había respondido al reporte de una balacera y urgió a los residentes de zonas aledañas a evitar la zona.

“Podemos confirmar que hubo un tiroteo en el área de Spesutia Road y Perryman Road. Hay múltiples víctimas. La situación está en curso. Por favor, eviten el área”, escribieron las autoridades.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.

— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) September 20, 2018