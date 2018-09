Tiroteo en Wisconsin deja 5 heridos, incluido el atacante

Al menos cinco personas resultaron heridas en un tiroteo registrado la mañana de este miércoles en la ciudad estadounidense de Middleton, en Wisconsin, después de que un pistolero irrumpiera en un edificio de oficinas de la empresa Esker Software, ubicado en la zona 1800 de Deming Way.

Citadas por CNN, autoridades de Middleton confirmaron horas después la cifra de heridos (5) y apuntaron que esta incluye al presunto atacante, quien no fue identificado en ese momento. El pistolero se encontraría, sin embargo, en estado crítico.

Según la Policía local, la llamada de alerta sobre el tirador ocurrió a eso de las 10:25 (hora local) del miércoles.

De inmediato, se hizo un llamado a los residentes de las áreas cercanas para que se refugiaran en sus casa o en lugares seguros, ya que el incidente había sido calificado como una "escena activa".

"@ATFStPaul respondiendo al reporte de un tirador activo en Middleton, Wisconsin. Las consultas de los medios deben dirigirse a las autoridades locales", informaron las autoridades en un tuit.

.@ATFStPaul responding to report of an active shooter in Middleton, Wis. Media queries should be directed to local authorities. pic.twitter.com/tTBPCThnPD

— ATF St. Paul (@ATFStPaul) September 19, 2018