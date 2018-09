VIDEO. Mauricio López Bonilla es condenado a 8 años de prisión inconmutables

El Juez Carlos Ruano, titular del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, encontró culpables al exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y al ex viceministro Manfredo Pacheco del delito de fraude en forma continuada por el "Caso Blindados".

Esta fue la sentencia que leyó el juez:

Entre su argumentación, el juez Ruano también indicó que el Ministerio Público (MP) no pudo probar de manera eficiente que el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Walter Vásquez Cerón, haya incurrido en un delito en dicho caso. Por tal motivo, fue absuelto.

Luego de haber escuchado la sentencia en su contra, López Bonilla dio algunas declaraciones.

Yo me siento tranquilo, yo sé lo que hice, como él mismo lo dijo, yo no tuve ningún beneficio, no participé de nada. Aquí nombraron a una serie de personas que ni siquiera están en este caso y que fueron los que dicen que se beneficiaron. Hay muchas incongruencias", aseguró el exministro.