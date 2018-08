Australia le prohibe el ingreso al país a Chelsea Manning

La activista transgénero, Chelsea Manning, recientemente derrotada en su intento de obtener una banca en el Senado por Maryland, no podrá ingresar a Australia por decisión de las autoridades de ese país.

Manning, condenada en Estados Unidos por filtrar documentos secretos, tenía previsto participar en una gira de conferencias que debía comenzar el domingo.

Think Inc., entidad organizadora, dijo que recibió una notificación del gobierno australiano confirmando que se le negará el ingreso a la activista.

El grupo, no obstante, instó a sus seguidores a que presionen al ministro de Inmigración, David Coleman, para que cambie la decisión que, si bien es apelable, precedentes indican que será definitiva.

"Ms. Manning ofrece ideas de peso y una visión perspicaz que esperamos traer al frente del diálogo australiano", dijo la directora de Think Inc., Suzi Jamil, en un comunicado.

En un texto oficial, Amnistía Internacional también hizo un llamado al ministro de Asuntos Interiores, Peter Dutton, a concederle la visa a Manning.

The Australian Government is considering denying @xychelsea entry to the country. Call on @peterdutton_mp to grant her visa: https://t.co/amysHAOW9Z

