Rescatan a 117 migrantes guatemaltecos en Oaxaca, México

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México reportó que ayer fueron rescatados 124 migrantes centroamericanos, quienes eran trasladados hacinados y en “condiciones insalubres” en vehículos de carga.

El operativo se desarrolló en conjunto con la Policía Estatal de Oaxaca en la carretera federal Huajuapan de León-Tamazulapan, Oaxaca. Y como resultado también fueron detenidos 11 supuestos traficantes de personas.

Entre los rescatados se encuentran 117 guatemaltecos, cuatro nicaragüenses, dos salvadoreños y un hondureño.

El grupo de personas tenía como objetivo llegar a los Estados Unidos y fue hallado luego de que agentes federales de Migración, en colaboración con autoridades estatales, observaran ciertas irregularidades.

Detectaron que tres vehículos de carga aceleraron repentinamente al pasar por el punto de revisión ubicado en Huajuapan de León. Al ser detenidos se descubrió que eran transportadas las 124 personas, señaló la institución.

“Los extranjeros indicaron que tenían varios días sin comer y que no se les permitía ingerir líquidos con la finalidad de no realizar ninguna parada para no ser detectados por alguna autoridad al encontrarse administrativamente irregulares en el país”, explicó el INM por medio de un comunicado.