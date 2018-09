Jefe de FECI envía oficio en el que refuta a la canciller

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval Alfaro, envió un oficio a la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, en referencia a declaraciones vertidas por la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, el pasado jueves 6 de septiembre mientras realizaba una conferencia de prensa y donde arremetió en contra del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El fiscal Sandoval Alfaro catalogó dichas aseveraciones como "afirmaciones falsas y tendenciosas realizadas por la funcionaria cuestionada", las cuales afectan directamente al trabajo desarrollado por el personal de la fiscalía que está a su cargo.

Sandoval Alfaro adjuntó las afirmaciones realizadas por Jovel en aquel entonces, así como las refutaciones respectivas.

Afirmación de la ministra:

Refutación de la Fiscalía:

La Fiscalía adjunta lo siguiente, de manera literal:

En el caso Rosenberg, hay 13 personas procesadas, de las cuales 9 fueron objeto de sentencia. En el caso de los hermanos Valdés Paiz: a) No estuvieron en prisión preventiva 8 años, sino 3; b) No han sido absueltos, aún sigue en discusión la probabilidad de que enfrenten debate oral y público.

(Se adjuntan los procesados en el caso)

Afirmación de la ministra:

(…) El caso Pavorreal, por ejecuciones extrajudiciales donde los implicados fueron absueltos por no existir evidencia suficiente tanto en juzgados nacionales como extranjeros. Ante estos excesos se decidió no prorrogar el mandato de la Comisión y a impedir el ingreso del Sr. Velásquez al país, dado que su presencia no solo atenta contra el orden y la seguridad pública sino también afecta la gobernabilidad e institucionalidad del país (…)".