VIDEO. Florence se debilita, pero sigue siendo “potencialmente fatal”

El “monstruoso” huracán Florence se debilitó a categoría 2 (de 5 en la escala de Saffir-Simpson) durante la noche, pero las autoridades advierten que sigue siento “potencialmente fatal” ante el riesgo que supone por las inundaciones catastróficas.

Las bandas exteriores de viento y lluvia de Florence comenzaron a azotar el jueves Carolina del Norte. La tormenta avanzaba lentamente a lo largo de la costa sureste de Estados Unidos, donde amenaza con empapar las casas de unas 10 millones de personas.

Sus vientos máximos sostenidos bajaron desde un pico de 225 kilómetros por hora a 165 kilómetros por hora, pero los meteorólogos recordaron su probabilidad de estacionarse en la costa durante varios días.

"El tema realmente es el tamaño total de la tormenta", dijo Ken Graham, director del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) Sigue creando "una situación potencialmente faltal", agregó.

El ojo de Florence podría tocar tierra el viernes temprano, cerca de los límites entre las Carolinas, y después continuará avanzando sobre la costa con fuertes precipitaciones y posibles inundaciones en ambos estados. Se prevé que se quede estacionada el sábado, descargando agua la mayor parte del tiempo.

Los expertos prevén hasta 102 centímetros de lluvia durante siete días a lo largo de la costa, mientras el centro de la tormenta se enfila hacia los montes Apalaches.

A medida que la tormenta se acercaba, el presidente estadounidense Donald Trump y las autoridades estatales y locales instaron a los residentes que se encuentran en la trayectoria del huracán a que evacuaran sus casas.

"Estamos completamente listos para el huracán Florence, a medida que la tormenta se vuelve más grande y más potente. ¡Sean cautelosos!", escribió Trump en un tuít.

We are completely ready for hurricane Florence, as the storm gets even larger and more powerful. Be careful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2018