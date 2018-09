Lenina García: "El que ha salido caro es él, el presidente Morales"

La Secretaria General de la Asociación de Estudiantes Universitarios "Oliverio Castañeda de León" (AEU), Lenina García, fue entrevistada por el periodista mexicano Fernando del Rincón en el programa "Conclusiones", que se transmite en la cadena estadounidense CNN.

Evidentemente, la líder universitaria fue abordada sobre la coyuntura nacional. El plantón frente al Congreso de la República, las declaraciones del presidente Morales sobre los estudiantes universitarios y otros temas fueron platicados.

Sobre las declaraciones de Morales

En medio de la cuarta reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), el mandatario se refirió al aporte que anualmente recibe la tricentenaria USAC.

"Es una universidad carísima a la que se le asigna el cinco por ciento del presupuesto ordinario, o sea que, cada estudiante le sale carísimo al pueblo de Guatemala. Yo estudié en la San Carlos y me siento becado porque pagué Q5 al mes, pero al pueblo le cuesta Q1 mil o Q1 mil 500 mensuales cada estudiante", dijo Morales.

Estas declaraciones no cayeron para nada en gracia a los estudiantes de dicha casa de estudios, principalmente.

Ante esto, Lenina García indicó a Fernando del Rincón que lo veía con bastante preocupación, ya que "realmente ha sido él (Morales) quien le ha salido caro a la sociedad guatemalteca, también por los diferentes gastos y sobresueldos del ejército", aseguró.

Además, aseguró que el hecho de que se le declare non grato al presidente "es porque no ha sabido responder a su puesto", pero también se refirió al vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, quien fungió como rector de la USAC anteriormente.

"No es aliado contra la corrupción"

"El presidente no es un aliado en la lucha contra la corrupción. Consideramos que no es solo Morales, sino también el # PactoDeCorruptos en el Congreso; es una lucha contra la impunidad y corrupción que ellos no quieren enfrentar", aseguró García al periodista mexicano.

Asimismo, recordó que Morales es el presidente mejor pagado de Latinoamérica.

Del Rincón le preguntó si había votado por el presidente Morales, a lo que García respondió que no.

Yo no voté por Morales. Tengo una columna de opinión y en 2015 escribí que no había opciones para votar", dijo.

La líder sancarlista aseguró al periodista que en estos momentos "lo más importante es la unidad".

Ante la pregunta de si Jimmy Morales debe renunciar, García indica que "el presidente lo dijo en su campaña que si era cuestionado en algún momento iba a renunciar. También el vicepresidente Jafeth Cabrera que rinda cuentas, ya que fue rector de la USAC".

Del Rincón solicita entrevista

Nuevamente, Fernando del Rincón volvió a solicitar una entrevista al mandatario guatemalteco.

Presidente Morales, deme una entrevista, hablemos de esto, es muy importante. Lo voy a ver a Guatemala, y de paso al vicepresidente Jafeth Cabrera. Cualquiera de los dos, conmigo, yo me voy para allá".