Haddad reemplaza a Lula como candidato presidencial del PT en Brasil

El encarcelado Luiz Inácio Lula da Silva designó este martes a su compañero de fórmula, Fernando Haddad, como su sustituto de cara a las elecciones presidenciales del 7 de octubre, ante la imposibilidad legal de mantener su propia candidatura.

La decisión fue aprobada en una reunión de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en Curitiba, la ciudad donde el histórico dirigente de izquierda purga una pena de 12 años y un mes de prisión, por corrupción y lavado de dinero.

#AOVIVO | Pronunciamento da Executiva Nacional do PT, direto da Vigília Lula Livre em Curitiba #HaddadÉLula https://t.co/cbQc5WrojY

"No ha sido una opción, ha sido una imposición. Estamos obligados a tomar una decisión porque hoy es el último plazo dado arbitrariamente por la justicia electoral", dijo el diputado Paulo Pimenta, miembro de la dirección nacional del PT, en un video en Facebook, sin explicar cuál había sido la decisión adoptada.

"Lula tiene total confianza en Haddad", agregó Pimenta.

El pasado 1 de septiembre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) invalidó la candidatura de Lula, de 72 años, a causa de su situación judicial, y emplazó al PT a designarle un reemplazo antes de este martes, so pena de quedar excluido de los comicios.

Haddad recibió una señal alentadora este lunes, con la publicación de un sondeo Datafolha que le da 9 % de intenciones de voto, cinco puntos más que en la encuesta de agosto, cuando el TSE todavía no había invalidado la candidatura de Lula.

Ese porcentaje lo sitúa en el pelotón de aspirantes a disputar la segunda vuelta, de acuerdo con esa encuesta, que sitúa en primer lugar, con 24 %, al diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, quien convalece en un hospital de Sao Paulo tras ser apuñalado la semana pasada durante un mitin en Minas Gerais.

Ciro Gomes, un exministro de Lula, está en segundo lugar, con 13 %.

El PT ganó las últimas cuatro elecciones presidenciales, dos con Lula (2002 y 2006) y dos con su heredera política, Dilma Rousseff (2010 y 2014), destituida en 2016 por el Congreso, bajo la acusación de manipular las cuentas públicas. Fue sustituida por su vice conservador, Michel Temer.

Um governo de mãos dadas com o povo brasileiro. Esse é o nosso compromisso com você, eleitor! Agora,o legado de @LulaOficial continua com @Haddad_Fernando presidente. Vote 13 porque #HaddadÉLula! pic.twitter.com/gVubeiqsy1

— PT Brasil (@ptbrasil) September 11, 2018