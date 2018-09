VIDEO. Apuñalan a candidato presidencial brasileño en pleno mitin

Alarma en Brasil luego de que se confirmara que el candidato a la Presidencia, Jair Bolsonaro, fue apuñalado este jueves durante un mitin de campaña en Juiz de Fora (Minas Gerais, sudeste).

El incidente fue anunciado a mediodía por Flavio Bolsonaro, uno de sus hijos y candidato a senador por Rio de Janeiro, quien aclaró que, pese a la herida, su padre se encuentra "bien".

"Jair Bolsonaro sufrió un atentado en Juiz de Fora, una cuchillada en la región del abdomen. Gracias a Dios, fue apenas superficial y él se halla bien", escribió Flavio en Twitter.

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!

— Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) September 6, 2018