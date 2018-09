El huracán Florecen amenaza la costa este de Estados Unidos

A las 16:00 (GMT) del lunes, el huracán Florence, de categoría 4 sobre 5, soplaba con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y se situaba unos mil 985 kilómetros al sureste de Carolina del Norte, según un boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Florence, cuyo ojo actualmente se centra entre las islas de Bermuda y Bahamas, tocará tierra entre el jueves y el viernes en la frontera de Carolina del Norte y Carolina del Sur, si bien su trayectoria aún no es clara.

Hurricane #Florence is not just a threat to the coast. Very heavy, prolonged rainfall is expected over a large portion of the Carolinas and mid-Atlantic. Here is the latest 7 day rainfall forecast from @NWSWPC. pic.twitter.com/HVMCOMDQIr — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 10, 2018

Ambos estados, así como el de Virginia, más al norte, declararon estado de emergencia para acelerar los planes de contingencia y ordenaron a la población evacuar las zonas costeras.

"Estoy ordenando la evacuación obligatoria, no voluntaria, obligatoria", dijo el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster.

"Cerca de un millón de personas estarán abandonando la costa", añadió, al detallar los planes de revertir la dirección del tráfico en algunas autopistas para facilitar el éxodo tierra adentro.

"Esto es un huracán de verdad", dijo el gobernador. "Las evacuaciones son inconvenientes, pero no queremos arriesgar una sola vida".

I have ordered a full coastal evacuation effective noon tomorrow, Tuesday, September 11. If you are unsure if you are in an evacuation zone please check here: https://t.co/wQkVroaiFJ https://t.co/Qd2ObVxkXn — Henry McMaster (@henrymcmaster) September 10, 2018

En Charleston, una vieja ciudad portuaria de Carolina del Sur, los residentes se aprestaban a llenar sacos de arena y comprar provisiones antes de que comenzara el éxodo masivo.

Varios condados de Carolina del Norte emitieron órdenes de evacuación obligatoria para las zonas costeras, como las islas de Topsail Beach.

"Aquí en Carolina del Norte nos estamos preparando para un golpe fuerte", dijo el gobernador de ese estado, Roy Cooper, en una conferencia de prensa el lunes.

Añadió que Carolina del Norte se está tomando el huracán Florence "muy seriamente" y pidió a los ciudadanos que también lo hagan.

"North Carolina is taking #HurricaneFlorence seriously, and you should too. Get ready now." – Gov. Cooper. https://t.co/5tX7pk3rsJ — Governor Roy Cooper (@NC_Governor) September 10, 2018

Por el momento, se espera que el ojo del huracán entre al continente a la altura de la pequeña ciudad portuaria de Wilmington, en el sur de Carolina del Norte.

Meteorólogos advierten el huracán podría permanecer estancado en tierra firme antes de disiparse, como lo hizo Harvey, en Texas, el año pasado, aumentando el riesgo de inundaciones.

La Marina estadounidense ordenó que todos sus barcos abandonaran el área de Hampton Roads, ante el paso del huracán.

