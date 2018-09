Tormenta Gordon toca tierra y deja al menos un muerto en Estados Unidos

La tormenta tropical Gordon golpeó la noche del martes el límite entre los estados de Alabama y Misisipi, con vientos de 112 kilómetros por hora que luego perdieron algo de intensidad, según el Servicio Nacional de Meteorología.

Las autoridades habían declarado el estado de emergencia en ambos estados, así como en la ciudad de Nueva Orleans.

La policía del condado de Escambia informó, además, que un menor de edad perdió la vida luego de que un árbol (derribado por los fuertes vientos) cayera sobre una casa rodante en Pensacola, Florida.

Los agentes respondieron de inmediato al aviso pero fue imposible salvar al pequeño.

En el aeropuerto de Pensacola se registró la caída de más de 10 centímetros (4 pulgadas) de agua.

Gordon dejó, asimismo, a unos 24 mil personas sin servicio eléctrico en Alabama, Florida y Misisipí, según medios locales.

Hacia las 09:00 (hora GMT), la tormenta se ubicaba a unos 30 kilómetros al sureste de Hattiesburg, en Misisipi, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, y moviéndose tierra adentro mientras se debilita rápidamente.

Tropical Depression #Gordon Advisory 12A: Gordon Weakens to a Depression Over Central Mississippi. https://t.co/VqHn0uj6EM

Pese a ello, el peligro de lluvias e inundaciones se mantenía.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que Gordon se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora y se adentraba este miércoles "sobre el valle del río Misisipi".

También se pronosticaron marejadas "peligrosas" de 0.9 a 1.5 metros (3 a 5 pies) en algunas regiones de la costa central del Golfo.

Mientras tanto, una segunda tormenta, llamada Florence, se convertía en huracán categoría 2 en el Atlántico, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora, aunque lejos de zonas pobladas.

Hurricane #Florence Update: #Florence becomes the first major hurricane of the 2018 Atlantic hurricane season. https://t.co/ACR1Bdni2v pic.twitter.com/IwxHsBJ1A9

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 5, 2018