Quedan apenas dos años para actuar contra el cambio climático, advierte Guterres

Al mundo le quedan solamente dos años para actuar contra el cambio climático si quiere evitar "consecuencias desastrosas", advirtió el lunes el jefe de la ONU, Antonio Guterres, llamando a la sociedad civil a pedir "cuentas" a los líderes del planeta.

Su discurso en la ONU tiene lugar tres días antes de una cumbre mundial sin precedentes para la acción climática que reúne a miles de funcionarios electos, alcaldes, líderes de ONG y empresas en San Francisco.

Enumerando una larga lista de amenazas que se ciernen sobre la cadena alimenticia y el acceso al agua, Guterres enfatizó que el mundo "enfrenta una amenaza existencial directa" y el "mayor desafío" de la época.

Climate change is the defining issue of our time – and we are at a defining moment. If we do not change course by 2020, we could miss our chance to avoid the disastrous consequences of runaway climate change. The time for ambitious #ClimateAction is now. https://t.co/Ad19hj3zsD pic.twitter.com/VykZtbYDUi

— António Guterres (@antonioguterres) September 10, 2018