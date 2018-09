La mandataria croata no vendió el avión presidencial ni bajó su salario

“¿Por qué no la pedimos prestada por unos días para enseñarles a estos corruptos (haciendo referencia a políticos de países latinoamericanos) cómo se debe actuar cuando están en el poder?”, proponía una publicación compartida en Facebook en julio pasado.

En varias publicaciones en español se enumeran seis puntos que aseguran, entre otras cosas, que la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarović, vendió el avión presidencial y redujo su salario a la mitad. Y la lista se amplía en otros idiomas como en francés, inglés, portugués, árabe y somalí.

Captura de pantalla del 6 de septiembre de 2018 de la página de Facebook. Foto: AFP

Pero sin importar el idioma, la mayoría de las afirmaciones sobre la mandataria son falsas o inexactas, y no dan cuenta de que la figura del presidente en Croacia es bastante protocolar, ya que el poder recae, sobre todo, en el primer ministro, hoy Andrej Plenkovic.

Como explica un documento elaborado por el gobierno español sobre el sistema político croata, “la reforma constitucional de noviembre de 2000 restó prerrogativas al Presidente, aproximando el sistema a una democracia parlamentaria (…) donde el primer ministro es quien detenta el poder ejecutivo”.

“Vendió el avión presidencial”

Esta afirmación es falsa. En Croacia, la mandataria no tiene un avión presidencial, y en cualquier caso no tendría el poder de ordenar su venta. No obstante, existe un avión oficial del Estado croata como país (de acuerdo con el sitio web del gobierno) y sí, puede ser utilizado por el presidente, pero también por el primer ministro o por integrantes del Parlamento.

Esta foto, tomada en enero pasado en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), muestra a la presidenta Grabar-Kitarović bajando del avión.

La presidenta de Croacia desciende del avión oficial croata en Sarajevo. Foto: / 24sata.info / AFP

“Vendió los 35 Mercedes de los ministros”

Sin comprobar. Pero, incluso si lo deseara, la presidenta croata tampoco tendría el poder de hacerlo. Esta afirmación no está sustentada puesto que no se hizo ninguna comunicación del Gobierno croata sobre este tema y ​​ningún medio croata o extranjero lo informó.

“Bajó su salario y el de los ministros a la mitad”

Esta afirmación también es falsa. No ocurrió y, una vez más, no puede por sí sola decidir esto. Según medios croatas, el salario de Grabar-Kitarović incluso ha aumentado, junto con el de otros funcionarios locales, desde que asumió el cargo en 2015.

Kolinda Grabar-Kitarović. Foto: AFP

“Se tomó unos días sin goce de sueldo para acudir a la Copa del Mundo”

Esto es inexacto. Mientras que las publicaciones en otros idiomas aseguraban que la presidenta croata había acudido a la Copa del Mundo en días laborables, en español surgieron varios artículos según los cuales Grabar-Kitarović se descontaría de su salario “los días que estuvo en el Mundial de Rusia”.

Kolinda Grabar-Kitarović observa la final de la Copa del Mundo 2018 entre Croacia y Francia. Foto: AFP

No obstante, la Presidencia de Croacia explicó que la mandataria “no necesitó pedir una licencia sin goce de sueldo” para la Copa del Mundo, porque los tres partidos a los que asistió (Croacia-Dinamarca, Rusia- Croacia y Francia-Croacia) “tuvieron lugar durante los fines de semana”.

Además, la jefa del Estado fue invitada por el primer ministro ruso, Dmitri Medvedev, durante los cuartos de final que disputaron Rusia y Croacia el 7 de julio pasado, según la Presidencia croata. En el encuentro, catalogado como una “visita de trabajo”, Grabar-Kitarović y Medvedev discutieron diferentes temas.

Kolinda Grabar-Kitarović (izquierda) estrecha la mano de Dmitry Médvedev (derecha) durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo 2018 entre Croacia y Rusia. Foto: AFP

La oficina de la Presidencia croata señaló, antes del partido de octavos de final entre Croacia y Dinamarca, que “la mandataria viajaba a Rusia de forma privada y cubriría sus propios gastos”. Medios croatas y el expresidente Ivo Josipovic cuestionaron dichos viajes, señalando que los guardaespaldas que la acompañaron a Rusia recibían sueldos de dinero público.