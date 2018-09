Jovel asegura que reunión de cancilleres del Triángulo Norte será reprogramada

La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, aseguró que la reunión de cancilleres del Triángulo Norte en Estados Unidos no fue suspendida sino que solo se reprogramó debido a las fiestas patrias de los países centroamericanos.

Este lunes la funcionaria detalló que no ha habido ninguna cancelación sobre la Conferencia de Seguridad y Prosperidad y se mantiene la comunicación entre los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador para darle seguimiento a este tema.

“Por la celebración de los días patrios no ha sido posible por parte de los países poderla agendar dado a los compromisos que ya se tenían establecidos. La reunión no se ha cancelado, no se ha suspendido. La fecha se va a posponer para una nueva oportunidad donde todos los países que componen la conferencia puedan participar”, expuso.