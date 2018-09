Diputada Montenegro presenta pruebas de descargo por antejuicio en su contra

La diputada Nineth Montenegro acudió este viernes a la Torre de Tribunales para presentar sus pruebas de descargo a la jueza pesquisidora en el proceso de antejuicio que se sigue en su contra.

La legisladora, quien es señalada en su calidad de secretaria general del partido Encuentro por Guatemala, deberá mostrar la documentación que le permita desvirtuar las acciones de supuesto financiamiento electoral ilícito con las que se le relaciona.

Montenegro acudió al despacho de la magistrada Zonia de Paz Santizo, integrante de la Sala Tercera de Apelaciones, y antes de ingresar explicó que la investigación que se hizo en este caso fue excesivamente elemental.

“El 3 de agosto presentaron una denuncia contenida de tres hojas, hablando de algunas vallas que ha dado al partido o a algún candidato, pero es obligación del Ministerio Público preguntar a qué candidato”, dijo.

Añadió que en el aspecto de los reportes de las finanzas de la organización política el tema está totalmente solventado. “Se dice que no se presentaron estados contables, pero no hay uno solo que Encuentro por Guatemala no haya presentado. Todos los estados contables se entregaron”, resaltó.

“Lo que se aduce, y es quizá es lo más duro y fuerte públicamente, es que hay dudas respecto a la licitud de Q1.7 millones. Esa es casi la totalidad que tuvo la campaña de 2015 y se refiere a dinero bancarizado, con honorabilidad, por lo que yo realmente me pregunto cuál es en este caso el delito”, agregó la parlamentaria.

Diputada Nineth Montenegro ingresa a Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, citada por el juez pesquisidor para que presente sus pruebas de descargo por el antejuicio en su contra por supuesto financiamiento electoral ilícito a su partido @EncuentroGuate pic.twitter.com/v2jTzSERZt — Omar Solís (@OSolis_DP) September 7, 2018

Critica conferencia de prensa

Según investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no se logró determinar el verdadero origen de ciertos aportes que recibió Encuentro por Guatemala y no existen las declaraciones correspondientes ante el Tribunal Supremo Electoral; sin embargo, el partido ha señalado que es por temas administrativos que se hacen los señalamientos.

A criterio de Montenegro, el procedimiento seguido por las autoridades en este caso “no fue el mejor”; sin embargo, aseguró que continúan en la línea de no interponer ningún recurso legal.

“Debía habérseme notificado previamente para luego ser citada, no obstante estamos en la mejor disposición, solo fui citada, nunca fui notificada, yo misma tuve que ir a buscar la documentación. Y aquí estamos presentes, con toda la convicción del caso de que la razón nos asiste, la verdad también”, manifestó.

De igual forma, consideró que no hubo una investigación, sino que “unos documentos verdaderamente pueriles”, que al final pudieron ser faltas administrativas, pero no ameritan haber hecho una conferencia de prensa de la envergadura que se hizo y poner en esta situación al partido y a su persona.