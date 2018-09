Opiniones encontradas en el Congreso por reformas a la ley de Antejuicio

La iniciativa de reformas a la Ley en Materia de Antejuicio avanzó ayer en segunda lectura en el Congreso, pese a que se han dado diferentes señalamientos por posibles inconstitucionalidades en la propuesta.

Sobre este tema se conversó este jueves en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde participaron como invitados los diputados Dorian Taracena, de Encuentro por Guatemala (EG); German Velásquez, independiente; Juan Ramón Lau, de la bancada Todos; y Carlos Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Taracena consideró como está planteada esta iniciativa, ofrece aspectos interesantes e importantes; sin embargo, debe ser objeto de una evaluación más profunda. “Dada la envergadura de esta propuesta, debe de ser mejor analizada. Podría ponerse el tema en una mesa donde se pueda permitir tener mayor argumento y discusión y que salga un proceso adecuado alejado de los vicios”, refirió.

A su criterio, sí hay materia para que presentar acciones legales contra esta normativa. Uno de los puntos incongruentes en la redacción es que el Congreso no se puede arrogar el tema de la investigación, sino que ello le corresponde al Ministerio Público. Mientras que al Legislativo le compete fiscalizar, intermediar y legislar.

“La redacción debe analizarse para no cometer ningún tipo de aberración jurídica”, señaló el legislador, quien añadió que si no se entra a un estudio que permita corregir cuestiones de fondo, no votaría a favor.

Mientras tanto, Velásquez opinó que en Guatemala se debe actualizar “todo el ramillete de leyes” que se han emitido durante muchos años y una de estas es el decreto 85-2002, Ley en Materia de Antejuicios.

“A mi parecer es el pleno del Congreso el alto organismo donde debe de ejercerse esta potestad, porque es el encargado de legislar. Es muy oportuno reformar ahora la ley tomando en cuenta el momento político que se está viviendo”, manifestó el diputado.

Velásquez defiende la Constitución, por lo tanto hay que hacerla cumplir y mi voto es a favor.

Por su parte, Lau aseguró que los artículos 16 y 17 del referido decreto son claros al indicar dónde tiene competencias cada órgano jurisdiccional y señala que el Congreso para conocer antejuicios.

“El problema aquí es que la CSJ se ha arrogado atribuciones que no le corresponden y que la ley no le da. Porque si bien es cierto existen algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en donde le manifiestan a la CSJ que (sus magistrados) no son simples tramitadores y deben entrar a conocer, es algo aberrante”, expresó el parlamentario de Todos.

En su opinión, es una muy buena la iniciativa, pues tiene como objeto aclarar algo que ya está establecido. Según él, “lamentablemente la CSJ ha incurrido en prevaricato, abuso de autoridad”, por lo cual afirmó que votará a favor de que avance.

Por el contrario, Chavarría se pronunció “cien por ciento en contra” de que se apruebe esta ley. “Mi voto y el de la bancada CREO es en contra”, dijo.

Explicó que no le encuentra ninguna virtud, ni el momento es propicio para modificar la ley. Además, a su criterio, este Congreso no tiene la legitimidad para hacerlo.

“Quitar el filtro de la CSJ es peligroso, es una ley imprudente, hepática, emotivamente lo que quieren es llevar al congreso los antejuicios de funcionarios que les han hecho ronchas”, dijo, por lo cual pidió a los legisladores de diferentes bancadas que reflexionen antes de que se lleve a cabo la votación en tercera lectura.

“No podemos pasar ese tipo de leyes, vamos a destruir Guatemala, hablemos de una agenda legislativa que tenga temas sociales”, puntualizó el diputado de CREO.