Argentina y FMI continúan negociaciones para enfrentar crisis

En declaraciones este jueves, el vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, informó que se está trabajando para concluir las conversaciones con Argentina "lo más rápido que sea posible".

"El diálogo está muy activo ahora mismo", agregó el funcionario.

Una misión argentina liderada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, llegó a comienzos de semana Washington para negociar con el FMI el adelantamiento de desembolsos de un crédito por 50 mil millones de otorgado en junio. Buenos Aires ya recibió 15 mil millones de dólares y toda modificación de las condiciones requiere la aprobación de la junta del FMI.

.@Lagarde met today in Washington with Minister @NicoDujovne & Central Bank Deputy Governor Cañonero to initiate discussions on how the IMF can best support #Argentina. “We made progress in our meeting. Discussions will now continue at a technical level." https://t.co/tkUspQqbCR pic.twitter.com/OOf7Kz6WuO

— IMF (@IMFNews) September 4, 2018