VIDEO. Movimiento Libre interpone amparo contra Jimmy Morales

Luego de que el Gobierno de Guatemala emitiiera un comunicado por medio del cual confirma que se prohibió el ingreso a territorio nacional del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, ya se presentan las primeras acciones constitucionales.

El Gobierno confirmó que ya hizo del conocimiento del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que atendiendo la recomendación del Consejo se dispuso prohibir el ingreso de Velásquez al territorio guatemalteco.

Amparo en contra de Jimmy Morales

El Movimiento Político Libre, liderado por el exdiputado Aníbal García, presentó un recurso de amparo en contra del mandatario Morales.

El abogado Carlos Bezares indicó que la razón de esta acción obedece a que "él (Jimmy Morales) se robó un poder ilimitado que no le correspondía".

Debía el presidente enviar al Congreso la solicitud de no prórroga y esta ser aprobada con 105 votos en el momento en el cual fue aprobado el acuerdo. Debido a ello, nosotros le exigimos al presidente la opción de retroceder y la otra era someter respecto a la CC esta situación y que sean ellos los que determinen cuál era el procedimiento a seguir", indicó el abogado en cuanto a la decisión del mandatario el viernes pasado.

Por su parte, Aníbal García hizo referencia a lo dicho por el mandatario el viernes pasado mediante conferencia de prensa: "no estamos dispuestos a recibir órdenes ilegales".

Esto debe ser sometido a revisión de la honorable Corte de Constitucionalidad, en su calidad de máximo órgano de control constitucional, porque el Presidente debe aclarar a qué se refiere cuando dice que no están obligados a recibir órdenes ilegales, recordándole que es cierto, existe un precepto que dice que nadie está obligado a acatar órdenes ilegales, pero este existe entre subordinados, no entre organismos de Estado y mucho menos en relación al máximo órgano, la CC", aseguró García.

Además, el exlegislador se refirió a que estas decisiones de Morales podrían deberse a su animadversión.

Entendemos el enojo, entendemos que el presidente no es abogado. El presidente tuvo la suerte de llegar por pura casualidad pero no puede ignorar la ley, no puede desacatarla. Las resoluciones de la CC se cumplen, nos guste o no", dijo.

Finalmente, aseguró que la acción constitucional presentada fue hecha porque creen que es la obligación de los guatemaltecos honrados y dignos, "decirle al presidente que no tiene derecho de hacer lo que se le da la gana", mencionó.

La ley está por encima de él y si los ciudadanos de este país seguimos advirtiendo actitudes como las que él ha asumido, tenemos el sagrado derecho, en razón del artículo 45 constitucional, a declararnos en desobediencia civil. El presidente de la República no es superior a la ley, ha olvidado sus funciones y le ha engañado al pueblo de Guatemala", finalizó el exdiputado.

