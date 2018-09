Choque de barcos en California deja dos desaparecidos

Los festejos por el Día del Trabajo en Estados Unidos se convirtieron en tragedia luego de que dos embarcaciones de recreo chocaran de manera frontal en un tramo del Río Colorado, que delimita la frontera entre los estados de California y Arizona, el sábado.

El accidente se registró en el Moabi Regional Park, una popular área recreativa junta a la frontera, a 467 kilómetros al este de Los Angeles.

Al menos 13 personas resultaron heridas y otras dos están desaparecidas. Según las autoridades, estarían “sumergidas” en el río.

Uno de los barcos se hundió.

Eric Sherwin, vocero de los bomberos del condado de San Berardino, apuntó que uno de los heridos, que fue trasladado al University Medical Center de Las Vegas, presentaba lesiones que ponían en peligro su vida. Otros seis heridos fueron atendidos en hospitales locales con lesiones menos graves y, de los seis restantes con heridas leves, solo uno pidió acudir a un hospital.

@sbcountysheriff Marine Enforcement Unit is assisting Mohave County Sheriff’s Department with a boat collision on the Colorado River near Topock Gorge and Park Moabi Channel. MCSO is the lead department handling the boat collision. pic.twitter.com/jUP9ohzw1J

— San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) September 2, 2018