Trump respalda demanda contra discriminación en Harvard

Polémica en la Universidad de Harvard luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a la casa de estudios de discriminar a los postulantes asiáticos, incrementando la oposición del gobierno del presidente Donald Trump a las políticas extendidas, que buscan gestionar el balance racial entre los estudiantes.

El departamento entregó una declaración ante el tribunal federal de Boston en la que respalda una demanda presentada por un grupo de estudiantes asiáticos, que acusó a Harvard de "preferir" a alumnos afrodescendientes, blancos e hispanos, a expensas de asiáticos con mejores resultados académicos.

La medida se produce dos meses después de que la administración de Trump anunciara que iba a cancelar el apoyo otorgado por el gobierno del expresidente Barack Obama a los llamados programas de "acción afirmativa", por los cuales las universidades buscan incrementar el número de minorías subrepresentadas, particularmente hispanos y afroamericanos.

MBAs head to their first class! This semester they will read 88 cases 📚#HBS20 #LifeatHBS pic.twitter.com/mbKshzwQX5

— Harvard Business (@HarvardHBS) August 30, 2018