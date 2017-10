Chelsea Manning dice que tiene "miedo", pero que quiere seguir "luchando"

La exinformante de WikiLeaks Chelsea Manning dijo este domingo tener "miedo" desde que salió de la cárcel en mayo, pero que tenía previsto seguir "luchando" en varios frentes, sobre todo por los derechos de las personas transgénero.

"Tengo miedo. Pero si estoy aquí es porque tengo miedo", explicó la exanalista del Ejército estadounidense durante una intervención en el festival de la revista The New Yorker, en Nueva York.

"Hay personas que me han dicho: 'tal vez no deberías hablar tanto en público'. Y es por eso que lo hago", explicó quien legalmente sigue siendo un militar estadounidense, a la espera del fallo de apelación de su condena. "No me puedo imaginar hacer otra cosa hoy".

Condenada en 2013 por una corte marcial a 35 años de reclusión por haber transmitido a WikiLeaks más de 700.000 documentos confidenciales sobre las guerras de Irak y Afganistán, Chelsea Manning pasó siete años en la cárcel (tres de los cuales en detención provisoria) antes de que el presidente Barack Obama le conmutara la pena.

"Pensé que las cosas volverían a la normalidad", explicó en relación a la salida de la cárcel. "Tenía la imagen de que volvería a encontrar mi vida anterior. Pero eso no es posible. Y ahora me doy cuenta de que no es una mala cosa".

Esta mujer que cumplirá 30 años el 17 de diciembre nació varón, con el nombre Bradley, y se convirtió en Chelsea, tras una operación cuando estaba detenida.