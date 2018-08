Paso bloqueado en ruta de San Pedro Ayampuc hacia la Ciudad por percance vial

#AlertaGT | Queda totalmente bloqueada ruta de San Pedro Ayampuc, en km 10 a Ciudad Guatemala. Furgón se salió de cinta asfáltica y por su carga se necesita grua para reubicarlo, mientras cabezal bloquea ruta principal, informó Jose Morataya.

