Tiroteo masivo en centro comercial de Florida deja cuatro muertos

La policía reportó este domingo un tiroteo masivo en el centro comercial Jacksonville Landing de Florida, el cual habría dejado “varios fallecidos”, entre ellos el presunto agresor.

Las autoridades pidieron a la gente mantenerse alejada de la zona, ya que la escena del crimen permanecía activa y desconocían si había otro sospechoso. Momentos más tarde, se descartó la hipótesis de un segundo tirador.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

“Estamos encontrando a muchas personas escondidas en áreas cerradas con seguro en el Landing. Les pedimos mantener la calma, quédense donde se esconden. Los equipos tácticos SWAT están haciendo una búsqueda metódica. Vamos a llegar a donde estén. Por favor no salgan corriendo”, escribió la policía en un tuit previo.

We are finding many people hiding in locked areas at The Landing. We ask you to stay calm, stay where you are hiding. SWAT is doing a methodical search inside The Landing. We will get to you. Please don’t come running out. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

En conferencia de prensa tras el atentado, el sheriff Mike Williams confirmó a los periodistas que el saldo de víctimas era de 4 personas muertas y 11 más heridas. Uno de los fallecidos era el atacante.

Authorities have cleared the scene of a shooting at a video game tournament in Jacksonville, Florida. Police say there is only one suspect and that he is dead. https://t.co/62k4Y1LYAa pic.twitter.com/j5oPufbzEZ — CNN (@CNN) August 26, 2018

El Jacksonville Landing es un centro comercial y de entretenimiento situado a la ribera del río St. Johns, en la ciudad del mismo nombre, en el extremo noreste de Florida.

El de este domingo el el más reciente de una serie de numerosos ataques que han tenido lugar en suelo estadounidense en los últimos meses, donde la tenencia de armas se debate constantemente entre quienes piden un mayor control de su venta y quienes defienden su derecho constitucional a portar armas.

El 14 de febrero de este año, 17 personas murieron y otras 17 resultaron heridas en un tiroteo en una escuela secundaria en Parkland, al norte de Miami. La masacre, una de las peores de la historia moderna de Estados Unidos, atizó la discusión con una renovada energía.