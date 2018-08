Un presunto asaltante muere y otro resulta herido en diferentes hechos

Ladrón se sube a bus extraurbano para asaltar y no se percató que viajaban agentes #PNC. Disparos en avenida Petapa 30 calle zona 12 deja a supuesto delincuente baleado, el cual es auxiliado por #CBMGuatemala. 👉 Utilice calzada Atanasio Tzul a zona 21 como ruta alterna #TransitoGT #TraficoGT 👈.

A post shared by Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) on Aug 24, 2018 at 1:20pm PDT