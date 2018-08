Nuevo sismo de 5.7 grados sacude Venezuela

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) informó que el nuevo temblor alcanzó una magnitud de 5.7, siendo el segundo movimiento telúrico registrado en territorio venezolano en menos de 24 horas.

El epicentro del sismo de este miércoles se localizó 9 kilómetros al noreste de la localidad de Yaguaraparo, en el estado de Sucre, a 22.9 kilómetros de profundidad.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) fijó, por su parte, la intensidad del sismo en 5.8 grados.

Prelim M5.8 Earthquake near the coast of Venezuela Aug-22 13:27 UTC, updates https://t.co/TUDRn2qab1

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) August 22, 2018