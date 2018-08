Fuerte sismo de 7.3 grados sacude el oriente de Venezuela

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el temblor alcanzó una de magnitud 7.3.

De forma preliminar se indicó que el sismo había sido de 7 grados, pero posteriormente se realizó un ajuste y se fijó la magnitud en 7.3.

El epicentro del sismo se localizó en el oriente del país, 22 kilómetros al suroeste de Irapa y 89 kilómetros al noreste de Maturín, a una profundidad de 87 kilómetros.

Prelim M7.3 Earthquake near the coast of Venezuela Aug-21 21:31 UTC, updates https://t.co/RuBMC5s7KH

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) August 21, 2018