Presidenta de la CC da a conocer propuesta para mejorar celeridad en tema de amparos

La magistrada presidenta la Corte de Constitucionalidad (CC), Dina Ochoa, se refirió este lunes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, a cómo se desarrolla el trabajo en el máximo tribunal y las propuestas que tiene para mejorar los procesos y garantizar la celeridad en las resoluciones.

La entrevistada expresó que la carga de trabajo que tienen en la CC es bastante fuerte; sin embargo, los magistrados y magistradas llevan a cabo los esfuerzos para realizarlo.

“Desde la Presidencia, uno de los ejes primordiales es evitar la mora judicial. Para la séptima magistratura es muy importante dar una contestación de forma inmediata al pueblo en todos los casos en general”, dijo.

“El trabajo de la corte no es una dinámica fácil, conocemos 100 resoluciones diarias, y dentro de ello, la rendición de informes y de cuentas. Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para resolver todos los casos”, añadió.

De igual forma, señaló que se tiene una carga de 7 mil expedientes de amparo anuales aproximadamente que llegan a la CC, y cada día surgen nuevos. En el 85% de los casos, estos son declarados sin lugar, mientras que solo el 15% se dan con lugar.

En ese sentido, indicó que se están realizado acciones para establecer dónde están “los embudos” y darle solución y que se cuenta con una Unidad de Análisis y Viabilidad, cuya principal función es ver si proceden o no los amparos.

Una de la propuesta que ha hecho la magistrada Ochoa para atender esta problemática es que se implemente un plan piloto consistente en la oralidad de los amparos para poder descongestionar.

“La oralización y el cero papel contribuye a la transparencia, celeridad, reducción de costos y dar respuesta de forma inmediata”, señaló.

De acuerdo con la magistrada, para que esta modalidad sea parte de los procesos en la CC podría hacerse mediante una reforma constitucional o por medio de que el pleno acuerde su implementación.

“Esto es un plan piloto que he estado diciendo que podría restar esa mora judicial, que podría traer una respuesta y permitir que los magistrados se concentren en resolver esos casos que son de una manera polémicos o constitucionales, que son de importancia para la ciudadanía”, manifestó.

Por aparte, Ochoa dio a conocer que existe una “mora horrible y espantosa” de aproximadamente 4 mil dólares en deuda de las multas de los abogados por la interposición de amparos sin la base que se requiere, y que por ende los hace improcedentes.

Por ello, hizo un llamado a los profesionales del derecho para que acudan a la Corte y cumplan con la responsabilidad de pagar sus multas.

Al ser consultada con relación a la consulta hecha por el Congreso a la CC acerca de la segunda generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la magistrada detalló que en al menos dos semanas se podría concluir con este tema.

“En este momento no podría decir cuál es nuestra decisión, solo contarles que el pleno de magistrados estamos conociendo ya en relación a esta opinión y tenemos un avance sustancial en la misma”, aseguró.

Asimismo, se refirió al caso de la minera San Rafael, que lleva más de 400 días con sus operaciones suspendidas y está a la espera de que la CC resuelva en definitiva. Aseguró que no está conociendo el caso concreto, sino que este está asignado a otro magistrado, pero como presidenta de la Corte “ha hecho todos los esfuerzos para fortalecer el conocimiento del mismo”.

“Una de las prioridades es evitar la mora judicial, he realizado todas las acciones para apoyar al magistrado que tiene a cargo este caso. No es un caso que no se tenga que analizar, se debe analizar muchos tópicos, especialmente la jurisprudencia que tiene la CC así como los convenios internacionales, especialmente el 169”, indicó.