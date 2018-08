Conred hace llamado a la tranquilidad y recuerda que los sismos no se pueden predecir

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer que en las últimas horas ha estado circulando información por medio de redes sociales y mensajes de texto, con relación a que este jueves en horas de la mañana se registraría un sismo, ante lo cual recordó que los temblores no pueden predecirse.

David de León, portavoz de la entidad, señaló que los ciudadanos han estado haciendo consultas a la Conred por medio de las diferentes vías de comunicación, incluida la línea 119, para constatar la veracidad de la referida alerta.

“Un evento sísmico no se puede predecir. Hasta este momento no hay ninguna institución y ninguna persona que pueda indicar dónde va a ocurrir un evento sísmico, la magnitud y los efectos que se puedan presentar”, explicó.

CONRED INFORMA: A través de mensajes de texto y en redes sociales ha circulado información de un sismo que ocurrirá esta mañana. 1/3 — CONRED (@ConredGuatemala) August 16, 2018

Asimismo, hizo un llamado a que la población mantenga la tranquilidad y no se deje guiar por este tipo de mensajes, ya que se trata de una condición que no se puede predecir. En ese sentido, resaltó que no se debe compartir esa información porque se está ayudando a generar caos.

De León recordó que es importante estar preparados, pues aunque no es precisamente este jueves cuando podría darse un temblor, Guatemala es un país altamente sísmico.

Por lo cual en los ambientes familiares, centros laborales y de estudio se debe contar con planes de respuesta que puedan activarse si se registra un evento de esta clase.

RECOMENDACIONES. A continuación compartimos recomendaciones por sismo. pic.twitter.com/rt80XBTtFs — CONRED (@ConredGuatemala) September 8, 2017

Actividad sísmica

Durante el mes de agosto se han reportado algunos sismos sensibles en el territorio nacional.

Uno ocurrió el día 1 y tuvo magnitud de 4.8, con epicentro en las costas del estado de Chiapas, México, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Mientras que el pasado jueves un temblor se sintió a las 13:21 horas en la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños. La magnitud fue de 4.7 grados y el epicentro a 131 kilómetros al suroeste, en la región del océano Pacífico.