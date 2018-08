Alertan por robos a vehículos cerca de la Feria de Jocotenango

Pese a los controles de las autoridades en el sector donde se desarrolla la feria de Jocotenango, en la zona 2 capitalina, usuarios de redes sociales alertan por robos a vehículos estacionados en el área.

El pasado martes 14 de agosto, a las 15:18 horas, la usuaria Reina Pancracia publicó el siguiente mensaje:

"Por si salen a la feria del hipódromo tener en cuenta esto.

Robo por la Mariano, si van a la feria no dejen sus carros por la gasolinera ya que no solo están cobrando Q30 si no que están abriendo carros".