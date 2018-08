Trump insulta y llama “perra” a su exasesora Omarosa Manigault

Omarosa Manigault, quien saltó a la fama al participar en el antiguo reality show de Donald Trump, "El Aprendiz", y luego consiguió un trabajo en la Casa Blanca por el que ganaba cerca de 180 mil dólares al año, causó revuelo esta semana al difundir la grabación de una conversación privada que tuvo con el ahora mandatario después de ser despedida.

Trump ya había calificado a Manigault como una "delincuente", después de que difundiera la cinta, aparentemente grabada en la Sala de Crisis de la Casa Blanca.

Pero el martes, intensificó la guerra verbal a un nivel raramente visto, incluso por parte de un presidente que ha demostrado no escatimar en insultos a sus críticos.

"Cuando le das un respiro a una demente y llorona delincuente y le das un trabajo en la Casa Blanca, supongo que simplemente no funciona. ¡Buen trabajo del general Kelly por echar rápidamente a esa perra!", tuiteó Trump.

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018

La grabación de Manigault, de 44 años, otrora fuerte aliada de Trump, representan una asombrosa violación de la confianza presidencial.

El martes, ella explicó a CBS News por qué hizo las grabaciones:

"Soy el tipo de persona que se cubre las espaldas. En el mundo de Trump, todos mienten".

"Todo el mundo dice una cosa un día y cambia su historia al día siguiente. Quería tener este tipo de documentación… para el caso de que me encontrara en esta posición en la que, como dijiste, están cuestionando mi credibilidad", añadió.

El libro de su autoría, titulado "Unhinged" ("Desquiciado", en español), llega a las librerías este martes.

Aunque Trump lanza andanadas de insultos casi a diario, llamar “perra” a su ex colaboradora fue un hecho pasmoso dentro de una pelea que abarca varios aspectos irritantes: la falta de diversidad entre los más altos funcionarios, los problemas de seguridad y la existencia de disposiciones insólitas, como obligar a los colaboradores a firmar acuerdos de confidencialidad para que no abran la boca.

Trump respondió también a la declaración de Manigault de que escuchó una grabación en la que él usa un conocido término racista. Tuiteó que el productor de “El Aprendiz” lo llamó para asegurarle de que “NO HAY CINTAS del Apprentice en las que usé la palabra terrible y repugnante que me atribuye la Chiflada y Desquiciada Omarosa”.

.@MarkBurnettTV called to say that there are NO TAPES of the Apprentice where I used such a terrible and disgusting word as attributed by Wacky and Deranged Omarosa. I don’t have that word in my vocabulary, and never have. She made it up. Look at her MANY recent quotes saying…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018

….such wonderful and powerful things about me – a true Champion of Civil Rights – until she got fired. Omarosa had Zero credibility with the Media (they didn’t want interviews) when she worked in the White House. Now that she says bad about me, they will talk to her. Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018

Campaña de Trump presenta recurso

Tras la revelación de la cinta y la publicación del libro, la campaña del presidente presentó un recurso de arbitraje contra la ex colaboradora, en el que alega que ella violó un acuerdo de confidencialidad. Manigault ha reconocido que firmó dicho acuerdo.

La mujer escribió en su libro que después de ser despedida de la Casa Blanca en diciembre de 2017, la campaña por la reelección de Trump le ofreció un puesto con sueldo de 15 mil dólares mensuales si firmaba un nuevo acuerdo, oferta que, según ella, rechazó.

En conferencia de prensa a mediodía del martes, la portavoz Sarah Sanders defendió a Trump asegurando que sus tuit reflejan la "frustración" del mandatario ante las acciones de Manigault.

White House press secretary Sarah Sanders defends President Trump's tweet calling Omarosa Manigault Newman a "dog," saying the President is "voicing frustration" over Manigault Newman's actions https://t.co/qSuSyHW3q3 pic.twitter.com/WqfkT8ju2j — CNN (@CNN) August 14, 2018

*Con información de AFP y AP