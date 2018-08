Trump alienta a boicotear a Harley-Davidson

A finales de junio, los dirigentes de la emblemática marca estadounidense Harley-Davidson anunciaron que tenían previsto trasladar a Europa la parte de su producción destinada a este mercado.

La decisión fue tomada para evitar el aumento de los aranceles que pasaron de 6 % a 31 % para los productos de la marca que ingresen a suelo europeo, en represalias por las tasas aduaneras fijadas por Washington a las importaciones de acero y aluminio.

"Varios propietarios de Harley Davidson prevén boicotear a la empresa si la producción parte al extranjero. ¡Perfecto!", escribió el presidente Donald Trump, en Twitter.

"La mayoría de las empresas vienen hacia nosotros, incluidas las que son competencia de Harley", añadió el mandatario, al mismo tiempo que enfatizó que la marca tomó "una muy mala decisión".

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2018