Vicepresidente Cabrera y Arzú Escobar señalan fallas en el sistema judicial y negocio de los DD. HH.

Aunque el sector cafetalero pide mayor apoyo por las autoridades del gobierno para reactivar esa actividad económica que tiene presencia en todo el país, el vicemandatario Jafeth Cabrera, aprovechó el espacio para criticar el atraso en los procesos penales y recordó la muerte del exdiputado Manuel Barquín.

“Si esa mentalidad de querer obtener el poder a través de engañar a la población se mantiene Guatemala no va a cambiar, miren lo que ha sucedido con el poder judicial, dos médicos muertos en prisión sin apertura de juicio. La ley dice que en tres meses se debe presentar las pruebas por el Ministerio Público y empezar el juicio a alguien que supuestamente tiene una culpa, pero no acá sucede lo contrario, primero los apresan y después de cinco o seis años se dan cuenta que no tenían culpabilidad y los dejan libres a unos o muertos a otros como lo que sucedió con un diputado”, resaltó Cabrera.