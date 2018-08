Alba y Keneth, los niños que no fueron buscados en 24 horas

El Sistema de Alerta Alba-Keneth cumple este viernes ocho años de su creación e implementación en el país.

Durante ese tiempo la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha activado 39 mil 117 alertas y ha desactivado 31 mil 118.

El mecanismo, que lleva el nombre de los niños Alba Michelle España y Keneth Alexis López, les permite a las autoridades iniciar con la búsqueda inmediata de un menor de edad reportado como sustraído o desaparecido.

Alba Michelle España desapareció en Camotán, Chiquimula, el 14 de junio de 2007, un día antes de que cumpliera 9 años.

Como aún no existía la Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth, la Policía tenía que esperar de 24 a 48 horas para comenzar la búsqueda de la menor.

Las horas aún no habían pasado y Alba fue hallada sin vida. Su cuerpo estaba destrozado. Su madre, Rosa, recuerda que no tenía su corazón, ni sus riñones, ni su brazo izquierdo. Sus ojos se los habían devorado las aves.

El día de su cumpleaños me la entregaron en una caja sellada donde no la podía ver porque ya no tenía sus órganos. Yo soñaba que ella me decía: ‘Mamita, ya no te voy a poder ver porque ya no tengo mis ojos. Ya no te voy a poder querer porque ya no tengo mi corazón. Ya no te voy a poder abrazar porque me quitaron mi brazo izquierdo’. Alba era mi única hija y me la quitaron un día antes de su cumpleaños. Yo no quería la vida porque ya no tenía a mi hija”, contó.