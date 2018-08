Descubren una falla de seguridad en WhatsApp

Según la compañía CheckPoint, los piratas informáticos podrían actuar de tres formas diferentes en las conversaciones de WhatsApp: modificando los mensajes publicados por una persona, publicando un mensaje en un grupo haciéndose pasar por uno de los participantes y enviando un mensaje específico a un miembro de un grupo haciéndolo pasar por un mensaje grupal.

A la empresa de ciberseguridad le preocupan las manipulaciones masivas que podrían llevarse a cabo aprovechando esta falla y recordó los casos de los falsos rumores propagados en los últimos años a través de esta aplicación, en países como India y Brasil, que incluso provocaron linchamientos de personas.

Por su parte, WhatsApp aseguró en un comunicado que había "examinado atentamente este problema".

CheckPoint destacó las consecuencias que podría tener tal fallo en momentos como un periodo electoral, ya que "WhatsApp desempeña ahí un papel cada vez más importante, en particular en los países en desarrollo".

En ese sentido, WhatsApp afirma que se toma "el desafío de la desinformación de forma muy seria" y explicó que recientemente integró "un límite en las cadenas de mensajes y modificó los grupos de chat". "También vetamos a los usuarios que intentan modificar la aplicación para sortear estos límites", agregó.

WhatsApp cifra todos los mensajes y cualquier contenido que se envíe a través de la plataforma. El objetivo es evitar que se intercepte la comunicación, sin embargo, desde CheckPoint mostraron que este sistema se puede vulnerar.

"El proceso de encriptado nos llamó la atención y decidimos intentar revertir el algoritmo de WhatsApp para descifrar la data", explica la empresa en su sitio. Así fue como lograron ver los parámetros enviados y manipularlos.

New @CheckPointSW Research discovers a flaw in WhatsApp that allows scammers to alter content of a previously delivered message. Read @Daiwaka via @NYTimes @_CPResearch_: https://t.co/XQSXG6iRtO pic.twitter.com/yJXcDXCEDU

— Check Point Software (@CheckPointSW) August 8, 2018