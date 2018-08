Tras restablecer sanciones, Trump amenaza a países que comercien con Irán

Estados Unidos reimpuso este martes duras sanciones unilaterales en contra de Irán, mismas que habían sido levantadas tras la histórica firma del acuerdo nuclear que Donald Trump desechó en mayo.

Las dos primeras rondas de sanciones entraron en vigencia a las 04:01 (hora GMT), afectando transacciones financieras, importaciones de materias primas, al sector automotor y de la aviación comercial.

"Las sanciones de Irán ya han sido lanzadas oficialmente. Estas son las sanciones más mordaces jamás impuestas, y en noviembre aumentan a otro nivel", escribió el mandatario en un tuit matutino, en el que también aprovechó para añadir una amenaza:

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2018