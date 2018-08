Melania defiende a LeBron James tras insultos del presidente Trump

Contradicciones en la pareja Trump. Un día después de que el presidente estadounidense arremetiera duramente en contra de LeBron James en las redes sociales, el astro de la NBA ha recibido un amplio respaldo, incluso el de la primera dama, Melania Trump.

En una entrevista el martes (también emitida el viernes por la noche) el ahora jugador de los Lakers de Los Ángeles le dijo a la cadena CNN que creía que Donald Trump estaba "tratando de dividir" a Estados Unidos.

"Ha usado el deporte para… dividirnos y esto es algo que no puedo entender, porque sé que es por el deporte que he estado cerca de un blanco por primera vez", dijo James, quien el lunes inauguró una escuela primaria para jóvenes en riesgo en Akron, su ciudad natal en Ohio.

A lo largo de la semana, Trump había guardado un inusual silencio ante los comentarios de James, situación que cambió el viernes, cuando finalmente contraatacó vía Twitter.

"Lebron James fue entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, (el presentador de CNN) Don Lemon. Hizo que Lebron pareciera inteligente, lo que no es fácil de hacer", escribió el presidente en la red social.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

Su comentario generó la inmediata reacción de los usuarios de las redes sociales, en especial seguidores del jugador. No obstante, el respaldo más sorprendente fue el de la propia esposa del presidente Trump, la primera dama, Melania.

Citada por CNN, Stephanie Grisham, portavoz de Melania Trump, dijo que James parecía estar "trabajando para hacer cosas buenas" para la "próxima generación".

"Como siempre lo ha hecho, la Primera Dama alienta a todos a tener un diálogo abierto sobre los problemas que afrontan los niños actualmente".

Grisham agregó, incluso, que Melania "estaría dispuesta a visitar" la nueva escuela de James.

Don Lemon, el presentador encargado de entrevistar a James, también incluyó en la discusión a la primera dama. "¿Quién es el tonto? ¿Un hombre que pone a los niños en aulas o el que los pone en jaulas? #BeBest", tuiteó, usando el hashtag de la campaña de concientización sobre el bienestar juvenil que lleva adelante Melania contra el ciberbullying.

Who’s the real dummy? A man who puts kids in classrooms or one who puts kids in cages? #BeBest https://t.co/XO50qVksnR — Don Lemon (@donlemon) August 4, 2018

La exrival de Trump en las elecciones de 2016, Hillary Clinton, fue otra de las que defendió a LeBron James, al definirlo como un "gran hombre de familia" y un "jugador increíble", que "le devuelve a la comunidad, y no tiene miedo de decir lo que piensa". "Es un atleta de clase internacional, con actos de calidad. Necesitamos más como él en este mundo", tuiteó Clinton.

.@KingJames is a great family man, incredible ballplayer, gives back to his community, and isn’t afraid to speak his mind. He’s a world class athlete and a class act. We need more like him in this world. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 4, 2018

*Con información de AFP y AP