VIDEO. Nicolás Maduro asegura que “el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado”

Drones cargados con explosivos detonaron este sábado cerca de donde el presidente Nicolás Maduro encabezaba un acto oficial con las fuerzas armadas. Las autoridades han calificado como un intento de asesinato contra el mandatario venezolano.

"Justicia, máximo castigo, no habrá perdón, lo juro por el futuro del pueblo, por el futuro de la patria" indica Nicolás Maduro en su discurso. pic.twitter.com/CmysON2JVz — Yuly Pérez (@YPerez_PN) August 5, 2018

“Han intentado asesinarme el día de hoy”, afirmó Maduro desde el palacio de gobierno al anunciar que habían sido capturados algunos de los presuntos autores materiales de dos explosiones que ocurrieron durante el acto militar en el que él participaba en el centro de Caracas.

"Han sido capturados parte de los actores materiales del atentado y se encuentran ya procesados (…). No voy a adelantar más pero ya la investigación está muy avanzada", aseguró Maduro.

El gobernante responsabilizó del atentado a la derecha venezolana e internacional y señaló de forma directa al presidente colombiano saliente Juan Manuel Santos, aunque no presentó ninguna prueba sobre eso.

"Y todo apunta a la ultra derecha… no tengo duda que el nombre de Juan Manuel Santos está tras este atentado. Estoy seguro que aparecerán todas las pruebas, pero los primeros avances de la investigación apuntan a Bogotá", aseguró Maduro.

Poco antes, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo en un mensaje en la televisora estatal, dijo que siete guardias nacionales resultaron heridos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que los "financistas" del atentado en su contra este sábado se encuentran en Estados Unidos y pidió ayuda al mandatario Donald Trump para enfrentarlos.

"Las primeras investigaciones nos indican que varios de los financistas viven en los Estados Unidos, en el estado de la Florida. Espero que el presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas", señaló Maduro.

El gobierno de Colombia desestimó que el presidente Juan Manuel Santos esté detrás del alegado atentado en contra del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ocurrido este sábado en Caracas.

"No tiene base. El presidente está dedicado al bautizo de su nieta Celeste y no a tumbar gobiernos extranjeros", dijo una alta fuente de la presidencia colombiana que pidió el anonimato.

Durante el atentado

Los hechos ocurrieron en la céntrica avenida Bolívar, cuando los “artefactos voladores de tipo dron” fueron activados en la cercanía de la tarima presidencial y en algunas zonas del desfile, agregó.

"Confío en la lealtad de todo el personal, a mí me protege Dios, pero aquí en la Tierra me protege mi pueblo", expresa Nicolás Maduro. pic.twitter.com/wCM5tTqK99 — Yuly Pérez (@YPerez_PN) August 5, 2018

En medio de la confusión, un supuesto grupo autodenominado “Soldados de Franela”, puso un mensaje en Twitter en el asumió la responsabilidad del supuesto atentado y aseguró que su plan era sobrevolar dos drones cargados con explosivos C4, pero francotiradores los derribaron antes de lograr su objetivo.

En medio de la transmisión se observa a la primera dama, Cilia Flores, que estaba a un lado de Maduro, que se sorprende ante las explosiones, de la que no se tiene audio ni imágenes, y comienza a mirar hacia el cielo junto al resto de las autoridades civiles y militares que participaban en el acto, y poco después se corta la transmisión oficial.

Las autoridades están investigando supuestos vídeos de algunos de los asistentes al lugar en los que se habría registrado el momento en el que un dron explotó en el aire en medio del acto, y se está tras la búsqueda del propietario de una camioneta blanca que habría huido del lugar poco después de las explosiones, dijo a The Associated Press un funcionario policial que pidió no ser identificado.

*Con información de AP y AFP.