Migrante guatemalteco se reúne en Texas con su hija de dos años

Una familia de inmigrantes guatemaltecos, que había sido separada de su hija de dos años tras cruzar la frontera de Estados Unidos con México en julio, fue reunida, dijo el sábado un grupo de activismo legal en Texas.

El Texas Civil Rights Project anunció que Mario Pérez Domingo y su hija fueron reunidos tras conocerse los resultados de un análisis de ADN.

Los dos habían sido separados el 7 de julio luego que los agentes no creyeron que el hombre era el padre y lo obligaron a someterse a una prueba de ADN.

The government accused us and Mario of lying about his parentage, despite having his daughter’s birth certificate verified by the Guatemalan government. They forced him to do a DNA test. Sure enough, it proved he was telling the truth. pic.twitter.com/1DjE0MIZlX

— Texas Civil Rights Project (@TXCivilRights) August 3, 2018