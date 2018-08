Alcalde de Coatepeque sigue retenido y bajo amenazas de muerte, confirma su hermano

El alcalde de Coatepeque, Quetzaltenango, Alfonso García-Junco Hemmerling, continúa retenido por un grupo de personas, según lo confirmó su familia este viernes.

El jefe edil se encontraba verificando anoche el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo, en la que fue mediador, por temas relacionados con la energía eléctrica, cuando fue tomado como rehén junto a otros trabajadores municipales en la comunidad de San Vicente Pacayá.

Durante una entrevista con Emisoras Unidas, su hermano, Marcelino García Junco, se refirió a la situación del alcalde, y aseguró que aparentemente son integrantes del Comité de Unidad Campesina (CUC) y representantes de la denominada “resistencia” los responsables de estos hechos.

Todavía está detenido, pero las fuerzas de seguridad y delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) no han podido acceder para liberarlo. “Mi hermano les pidió que se retiraran porque sino lo matan”, dijo.

“Ellos no quieren platicar con nadie, dentro de estas organizaciones se escuda gente que va contra la ley y no quiere entrar en razón. Sabemos que hay gente armada, incluso contratan mareros de otros lugares”, aseguró el entrevistado.

Explicó que los inconformes exigen que sea restablecido el servicio de energía eléctrica en el área y advierten que permitirán el ingreso de personal de Energuate para realizar los trabajos correspondientes, pero sin acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Los señores de Energuate no quieren ingresar al área si no llevan policía, eso nos pone entre la espada y la pared. Se está jugando la vida de cinco personas solo porque ellos no quieren entrar sin seguridad”, expresó García-Junco.