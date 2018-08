Cancillería contabiliza más de 2 mil casos de menores guatemaltecos separados de su familia en EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que los casos de niños, niñas y adolescentes guatemaltecos que fueron separados de sus familias tras ingresar de forma irregular a Estados Unidos superan los 2 mil.

En declaraciones brindadas a Emisoras Unidas, el vicecanciller Pablo García detalló que aunque inicialmente se había indicado que los menores connacionales que se encontraban en esta situación era de 465, esta cifra correspondía solo a los detenidos en la frontera sur de EE.UU.

Sin embargo, se amplió la recopilación de información y, tras realizar un recorrido por los diferentes albergues ubicados en el territorio estadounidense, se determinó que la cifra es mayor, y asciende a 2 mil 279.

Video: Emisoras Unidas

Los datos obtenidos por el Minex reflejan que de los menores que fueron separados de sus parientes o tutores en el marco de la política migratoria de “tolerancia cero”, la mayoría permanece en los albergues de la nación norteamericana.

Mientras tanto, 53 han sido reunificados con sus familias en Guatemala y está por establecerse cuántos fueron entregados a sus familias en EE. UU.

Esa información la están buscando con el gobierno de Estados Unidos, porque hay casos de menores cuyos procesos todavía están en desarrollo, pues los familiares con los que viajaban regresaron a Guatemala, pero pidieron que los niños o adolescentes se quedaran en aquel país para ser reunificados con algún pariente que reside allá.

En ese sentido, agregó que se conoce de por lo menos dos casos en los que presuntos traficantes de personas se hicieron pasar por parientes de los menores, pero cuando los encargados de los albergues verificaron los datos, los niños aseguraron que no los conocían.

La primera dama de la Nación, Patricia Marroquín, viajó recientemente a Estados Unidos y realizó un recorrido por diferentes albergues para verificar las condiciones de los menores.

“Gracias a Dios pudimos ver que los niños están bien, con salud, pero muchas veces las noticias no son buenas, así que por favor no envíen a sus niños, no expongan las vidas de sus hijos y de ustedes”, dijo Marroquín, según cita una nota de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).