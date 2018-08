Resaltan emprendimiento de jóvenes, pero estos factores afectan su desarrollo

La evolución del emprendimiento en el país es una de las ventajas que resaltó el estudio realizado en 54 naciones, Guatemala ocupa el quinto lugar y el segundo en Latinoamérica por las capacidades que tienen los jóvenes para iniciar un negocio.

El Monitor Global de Emprendimiento reflejó que personas de 18 años a 34 años son quienes sobresalen en el emprendimiento; sin embargo, David Casasola, presentador del proyecto, enfatizó que eso se debe a la ausencia de oportunidades en el mercado laboral.

Casasola agregó que los principales obstáculos que mencionaron los entrevistados para lograr un crecimiento de su empresa es la inseguridad, el acceso a financiamiento, la centralización de procesos para la formalización e infraestructura productiva.

“El llamado de atención es que tenemos un mercado laboral que se está yendo hacia atrás, con ingresos que vienen hacia abajo y lo que vemos en el emprendimiento es una válvula de escape, por la falta de políticas públicas a largo plazo”, comentó Casasola.

El investigador también indicó que el otorgamiento de financiamiento mostró una caída, por lo que se deben abrir espacios para atender a las micro y pequeñas empresas para generar condiciones, ya que el 42% de los encuestados respondieron haber iniciado su negocio con un capital menor de Q10 mil.

Además, en el informe se recabó que el 73% de los emprendedores prefieren quedarse en la informalidad, ya que no consideran tener un beneficio o algún vecino no se registra en la Superintendencia de Administración Tributaria o Seguro Social, lo cual hace que no generen un récord crediticio y no tengan acceso a financiamiento.

La elaboración del emprendimiento en el país es la primera vez que se realiza en la ciudad capital, Quetzaltenango y Antigua Guatemala, donde se observa cierta dinamización de las ciudades, por su densidad poblacional, analfabetismo y formalidad.

En la ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, las mujeres sobresalen por su emprendedurismo, mientras que en Antigua Guatemala son los hombres.

Otro de los datos que llamó la atención de los emprendedores es que no generan más de cinco empleos.