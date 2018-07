Marte, en su punto más cercano a la Tierra en los últimos 15 años

A través de un comunicado, la NASA había informado que Marte “rozaría” la Tierra este 31 de julio, al reducir su distancia con nuestro planeta a “solo” 57,56 millones de kilómetros, la menor desde el año 2003.

Asimismo, según la agencia espacial, el “planeta rojo” resplandecería a una magnitud de -2.7, dos veces más brillante que Júpiter, aunque más tenue que Venus.

“Mirando a través de un telescopio con un ocular con 75 aumentos, el disco de Marte aparecerá tan grande como el disco de la Luna a simple vista”, señalaba La Vanguardia.

El medio apuntaba que para los observadores en Sudamérica, Sudáfrica y Australia, esta sería una oportunidad excepcional para visualizar el cuarto planeta de nuestro sistema solar, ya que este pasaría casi directamente por encima de esas regiones.

Para poder apreciar su aparición, los amantes del espacio debían buscar la constelación de Capricornio, a la izquierda de Sagitario, región que, según especialistas en astronomía, no se caracteriza por tener estrellas muy brillantes, lo que facilitará su observación a simple vista.

Sky watch alert 🚨 Get outside tonight and look for Mars! The Red Planet and Earth haven’t been this close since 2003, and won’t be again until 2035. Look to the south July 30 – 31 to see an orange Mars shining brightly. Cloudy skies? Watch it online NOW: https://t.co/FTSHEGteEm pic.twitter.com/Hqes31mJwF

— NASA (@NASA) July 31, 2018