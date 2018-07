Identificado un esquiador desaparecido en 1954 gracias a las redes sociales

Un esquiador francés que desapareció hace más de 60 años fue identificado finalmente después de que se publicaran detalles de una investigación sobre su desaparición en las redes sociales, indicó este domingo la policía italiana.

En 2005 se encontraron restos humanos y un equipo para esquiar a más de 3,000 metros de altura en la Cima Bianche del valle Valtournenche de la región de Aosta, cerca de la frontera con Suiza, en el norte de Italia.

Skier Lost in Alps 64 Years Ago Identified as Henri Le Masne who disappeared

in 1954 https://t.co/ZkTzyEVgm6 via @ozy

— Bob Garcia (@1reddragon696) July 30, 2018