¿Qué se espera del proceso electoral de 2019? esto opinan los expertos

A pocos meses de que se haga la convocatoria para el proceso electoral de 2019, este lunes se conversó en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, sobre cuál es el escenario que se vislumbra.

María del Carmen Aceña, exministra de Educación e investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN); y Renzo Rosal, analista político independiente, coincidieron en que el país necesita una oferta política distinta a la que ha tenido hasta ahora, y de ciudadanos que voten pensando en mejorar el futuro del país.

Aceña consideró que en general, en Guatemala se está dando un salto positivo, en el sentido de que la ciudadanía empezó a enfocarse en crear el futuro, y prueba de ello es que se ha observado que la gente se está organizando para participar en los próximos comicios, aunque aún está pendiente que digan cómo van a resolver los problemas.

“Si una persona quiere hacer algo por Guatemala, que busque un partido político. Servir al país es un privilegio y el país necesita gente honrada. Se hace patria estando en el Estado, construyendo, proponiendo, probando y trabajando con la gente, no solo con marchas”, expresó la exfuncionaria.

Ella espera que a partir de agosto, cuando se inicie ya un ambiente preelectoral, exista un parteaguas enfocado en mejoras para el país. Y ve necesario que “no haya más de lo mismo” en la oferta política, sino que se dé una nueva propuesta que presente planes para atender temas como salud, educación, seguridad, empleo y lucha contra la corrupción.

Rosal consideró que a partir de agosto se “va a jugar el período preelectoral, una cancha” que a su criterio es fundamental.

El analista opinó que las elecciones que se realizarán dentro de aproximadamente diez meses tienen rasgos especiales, ello tomando en cuenta las reformas a la ley Electoral que se aprobaron en 2016 y que por primera vez serán implementadas y además la coyuntura.

A su criterio, estos comicios se desarrollarán bajo un “paraguas de lucha contra la corrupción”, pero con otros temas incluidos, como el empleo, desarrollo rural, manejo de los recursos naturales y el cambio climático, entre otros.

Publinews Guatemala Ordenar el financiamiento electoral y cambiar proceso de reformar leyes, proponen expertos para mejorar elecciones

La “buena” política

Aceña recordó que en diferentes ocasiones se ha hecho referencia a que se busca dejar atrás la “vieja política” y cambiarla por la “nueva política”; sin embargo, por medio de acciones llevadas a cabo con personas de la sociedad civil y centros de investigación concluyeron que lo que se necesita es una “buena política”.

Según la exministra, durante un año han trabajado con base en una agenda denominada “Guate nos convoca”, que incluyó realizar un ejercicio para determinar cuáles son los principios para esa “buena política”, por lo cual definieron los puntos de no retorno y una agenda mínima.

En tanto, Rosal resaltó que el desafío fundamental en Guatemala es la necesidad de tener mejores administradores del Estado. “Queremos gente que tenga conocimiento bueno sobre el Estado, administración pública e institucionalidad, pero quizá lo encontremos poco”, dijo.

Se refirió a que las elecciones de 2019 no deben leerse como “la gran solución”, sino como un proceso para lograr la transición.

“Siempre hay un pedazo de esperanza, pero ahora quizá está algo desdibujados y hay desesperanza. en el sentido de que hoy nos encontramos con una institucionalidad precaria”, señaló.

Finalmente, detalló cuáles son los tres elementos fundamentales en cualquier proyecto político: a) propuestas concretas, que no sean no tan generalistas; b) equipo, que se sepa quiénes son los que van a integrar un Gobierno es demanda fundamental; c) establecer e informar quiénes son la cabeza, “no cayendo necesariamente en remontarnos en el famoso caudillismo”.