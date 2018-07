"Shiggy Challenge", el reto viral que ha dejado lesiones en Estados Unidos

Creado por Shiggy, un YouTuber estadounidense que bautizó este reto viral con el nombre de "Shiggy Challenge".

El fenómeno ha crecido en Estados Unidos y los videos compartidos en el marco del desafío muestran el riesgo que corren quienes se atreven a realizarlo.

Este reto consiste en bajarse de un vehículo en movimiento y empezar a bailar al ritmo de una canción.

Este video ha generado polémica, ya que muchos creen que se trata de un montaje y otros afirman que es el ejemplo real de lo peligroso que puede ser ese reto.

Que se prohíba

Algunas voces ya se han alzado para pedir a las autoridades que prohiban la práctica de este reto que se ha vuelto viral.

El reto es un derivado de otro llamado In my feelings challenge que se ha popularizado en todo el mundo y que nos ha llevado a ver a personajes como Millie Bobby Brown o Will Smith bailando la nueva canción de Drake, In my feelings.

Algunos logran realizar la maniobra de forma limpia, es decir, abren la puerta del vehículo y bajan a la carretera sin problema alguno para ponerse a bailar.

Pero en cambio otros no tienen tanta destreza y acaban cayéndose al suelo mientras el coche continúa su camino.