Reunión en Washington para defender la libertad religiosa en el mundo

El gobierno de Estados Unidos inició el martes en Washington una reunión de rango ministerial de tres días, la primera de su tipo, para promover la libertad de religión, que considera "bajo ataque en el mundo".

Este martes y miércoles, el encuentro está dedicado a la sociedad civil y en ese marco recibirá los testimonios de "sobrevivientes", antes de la reunión de ministros de muchos países con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

Según Brownback, "el derecho a la libertad de religión y la capacidad de vivir según la propia conciencia están bajo ataque en el mundo".

. @IRF_Ambassador Sam Brownback: We can and will advance #ReligiousFreedom . Let's get it done. #IRFMinisterial pic.twitter.com/u9UC7GA8TM

Como ejemplos, mencionó la situación de las minorías musulmanas rohingya en Birmania o uighur en China, o el caso del pastor estadounidense Andrew Brunson, detenido en Turquía y quien "permanece injustamente en prisión por cargos falsos".

"Esto debe cambiar. Y es por eso que ustedes están aquí", dijo Brownback, embajador de Estados Unidos para la libertad religiosa.

"No podemos darnos el lujo de fracasar, debemos redoblar nuestros esfuerzos para avanzar en la libertad de religión", dijo.

New @State_IRF Amb @GovSamBrownback listened attentively to concerns regarding persecuted Hindu #Rohingyas #Myanmar ahead of his upcoming trip to the region, as well as forced conversions targeting Hindu women in #Pakistan from @RameshJaipal – HAF Fellow.https://t.co/bOINnfn2Ug pic.twitter.com/t29GbiOTrY

