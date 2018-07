Londres y Washington buscarán "ambicioso" acuerdo comercial tras Brexit

La primera ministra británica Theresa May dijo el viernes que Washington y Londres buscarán un "ambicioso acuerdo de libre comercio" tras el Brexit, en una conferencia de prensa con Donald Trump, que había descartado esa posibilidad en una polémica entrevista.

"Acordamos que cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea, perseguiremos un ambicioso acuerdo de libre comercio" tras la salida británica de la Unión Europea, dijo May ante un presidente estadounidense que negó después haber criticado a la primera ministra en la entrevista en The Sun.

Trump negó durante la conferencia de prensa haber criticado la estrategia negociadora en el Brexit de la primera ministra Theresa May, ante la que afirmó: "Lo que hagas, está bien".

En una conferencia de prensa conjunta en la mansión campestre de Chequers, Trump dijo que presentar la entrevista con The Sun como una estocada a May era un bulo ("fake news").

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el viernes que "nadie que ha sido más firme con Rusia" que su gobierno, a dos días de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en Helsinki y en respuesta a las acusaciones de colusión.

May dijo por su parte, que el Reino Unido y Estados Unidos mostrarán a Rusia "fortaleza y unidad".

Decenas de miles de personas se congregaron este viernes en Londres para manifestarse contra la visita del presidente estadounidense.

"Este es el carnaval de la resistencia" o "¡A mí madre no le gustas, y le gusta todo el mundo!", eran algunas de las pancartas que portaban los manifestantes que avanzaban por la calle Oxford Street con destino a Trafalgar Square.

"¡No Trump, no Ku Kux Klan, no EEUU fascista!", cantaban, mientras golpeaban cazuelas o hacían sonar trompetas.

La parte oficial de la visita de Trump al Reino Unido, su primera como presidente, concluye este viernes con su encuentro para tomar té con la reina Isabel II, antes de viajar a Escocia para pasar el fin de semana en privado.

Great success today at NATO! Billions of additional dollars paid by members since my election. Great spirit!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018