Trump denuncia que espiaron contra su campaña

El presidente Donald Trump se quejó de que “parece cada vez más obvio” que “espiaron ilegalmente” contra su campaña presidencial del 2016 para beneficiar a sus rivales políticos.

Fue la reacción de Trump a la divulgación de documentos el sábado que fundamentaron la autorización de grabar las conversaciones de un ex asesor de campaña, Carter Page.

Los documentos eran parte de la solicitud para autorización de vigilancia, presentados ante un tribunal que se encarga de casos de espionaje. El tribunal aprobó vigilar las comunicaciones de Page.

Documentos judiciales, a pesar de tener secciones censuradas, muestran que el FBI le dijo al tribunal que Page "ha estado colaborando y conspirando con el gobierno ruso" y que “el FBI cree que Page ha sido blanco de los intentos del gobierno ruso por reclutarlo”.

La versión estadounidense sobre la conversación telefónica entre los máximos diplomáticos de Estados Unidos y Rusia no hace mención alguna de la mujer arrestada en Estados Unidos, acusada de ser una espía rusa, a pesar de que el gobierno ruso dice que sí fue parte del diálogo.

Según el documento emitido el domingo por el Departamento de Estado, los dos diplomáticos hablaron “de una amplia variedad de temas” como Siria, medidas contra el terrorismo, el diálogo entre empresas rusas y norteamericanas y “accesos diplomáticos”.

Pero el sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió un comunicado afirmando que el ministro Serguei Lavrov se quejó con el secretario de Estado Mike Pompeo por el arresto “en base a acusaciones inventadas” y “la necesidad de dejarla en libertad en breve”.

Looking more & more like the Trump Campaign for President was illegally being spied upon (surveillance) for the political gain of Crooked Hillary Clinton and the DNC. Ask her how that worked out – she did better with Crazy Bernie. Republicans must get tough now. An illegal Scam!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2018